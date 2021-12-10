"Не исключаю прямых переговоров с Путиным": Зеленский рассказал о форматах урегулирования войны с Россией
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Джо Байденом удостоверился в возможности появления у Украины еще одной площадки переговоров с РФ - при содействии США
Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".
"Здесь очень сложный тонкий хирургический момент, как не упустить Нормандский формат, потому что ты ничего не построив можешь разрушить то, что есть. А для нас это крайне важно не потерять", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что в Нормандском формате проявляет заинтересованность президент Франции Эмманюэль Макрон.
"На сегодняшний день с Макроном хорошие отношения. Только что был разговор, днем, с господином Макроном. И он сегодня один из лидеров Европы, очень важный лидер, мощный, и точно заинтересованный в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Поэтому для меня очень важна его реакция" - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил о готовности, кроме Нормандского формата и переговоров с помощью США, договариваться напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день я имею реакцию, что все за, чтобы существовало несколько путей для того, чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке. Но при этих даже двух направлениях я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ ", - сказал Зеленский.
Зеленский также заявил, что президент США Джо Байден передал ему месседж о том, что Россия не собирается продолжать эскалацию по украинским территориям.
"Меседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, - Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что это на сегодняшний день пусть небольшой и не конечный, но все же важный, очень важный результат", - сказал Зеленский.
- Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".
- Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.
- Байден во время разговора с Зеленским подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины".
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