"Не исключаю прямых переговоров с Путиным": Зеленский рассказал о форматах урегулирования войны с Россией

Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".



"Здесь очень сложный тонкий хирургический момент, как не упустить Нормандский формат, потому что ты ничего не построив можешь разрушить то, что есть. А для нас это крайне важно не потерять", - подчеркнул Зеленский.



Президент также отметил, что в Нормандском формате проявляет заинтересованность президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На сегодняшний день с Макроном хорошие отношения. Только что был разговор, днем, с господином Макроном. И он сегодня один из лидеров Европы, очень важный лидер, мощный, и точно заинтересованный в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Поэтому для меня очень важна его реакция" - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности, кроме Нормандского формата и переговоров с помощью США, договариваться напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день я имею реакцию, что все за, чтобы существовало несколько путей для того, чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке. Но при этих даже двух направлениях я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ ", - сказал Зеленский.



Зеленский также заявил, что президент США Джо Байден передал ему месседж о том, что Россия не собирается продолжать эскалацию по украинским территориям.



"Меседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, - Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что это на сегодняшний день пусть небольшой и не конечный, но все же важный, очень важный результат", - сказал Зеленский.

