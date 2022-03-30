Не исключаю этого, - премьер-министр Швеции о перспективах вступления страны в НАТО

Об этом сообщает SVT.



"Я никоим образом не исключаю членство в НАТО. Это то, о чем сейчас думают многие шведы, конечно, я тоже много об этом думаю", – сказала Магдалены Андерссон.



Издание напоминает, что традиционно шведские социал-демократы всегда выступали за нейтральный статус страны.



"Мы можем констатировать, что свобода альянса (имеется в виду политика нейтралитета) хорошо послужила Швеции, она уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекроена, нам нужно сделать обновленный анализ и на его основе принимать решения",- заявила премьер' ер-министерша.



На уточняющий вопрос, готова ли она изменить внешний курс Шивеции, если анализ покажет целесообразность вступления в НАТО, Магдалена Андерссон посетит - "Конечно".

Напомним, чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2016-2019 гг.) дипломат Валерий Чалый считает, что одним из результатов войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО.