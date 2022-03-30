Не исключаю этого, - премьер-министр Швеции о перспективах вступления страны в НАТО
По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в безопасности. Поэтому сейчас может быть основание пересмотреть шведскую оборонную систему
Об этом сообщает SVT.
"Я никоим образом не исключаю членство в НАТО. Это то, о чем сейчас думают многие шведы, конечно, я тоже много об этом думаю", – сказала Магдалены Андерссон.
Издание напоминает, что традиционно шведские социал-демократы всегда выступали за нейтральный статус страны.
"Мы можем констатировать, что свобода альянса (имеется в виду политика нейтралитета) хорошо послужила Швеции, она уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекроена, нам нужно сделать обновленный анализ и на его основе принимать решения",- заявила премьер' ер-министерша.
На уточняющий вопрос, готова ли она изменить внешний курс Шивеции, если анализ покажет целесообразность вступления в НАТО, Магдалена Андерссон посетит - "Конечно".
- Напомним, чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2016-2019 гг.) дипломат Валерий Чалый считает, что одним из результатов войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.96
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.43
- Актуальное
- Важное