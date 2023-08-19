Об этом Тагарев заявил в эфире болгарского телеканала Nova.

Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.

"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", – отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.

Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал: "Мы не можем исключать такой вариант. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО".