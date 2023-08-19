Не исключаем, но нужно предотвратить: Министр обороны Болгарии о возможном столкновении РФ и НАТО в Черном море
Болгарский министр обороны Тодор Тагарев считает, что столкновение России и НАТО в Черном море может произойти, но стоит прилагать усилия, чтобы предотвратить такой сценарий
Об этом Тагарев заявил в эфире болгарского телеканала Nova.
Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.
"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", – отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.
Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал: "Мы не можем исключать такой вариант. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО".
- Напомним, Минобороны России РФ заявило , что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, следовавшего в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для досмотра. После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль. МИД Украины осудило провокационные действия РФ по турецкому гражданскому судну Sukru Okan. Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan и "должным образом" предупредила российскую сторону, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море.
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