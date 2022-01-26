"Не исключаем": глава МИД Британии Трасс о персональных санкциях против Путина за агрессию в отношении Украины
Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Reuters.
В ближайшие дни Великобритания предложит пакет усиленных санкций против РФ на случай российского вторжения в Украину.
"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.
На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Владимира Путина, она ответила:
"Мы ничего не исключаем".
- Спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.
- Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.
- Президент США Джо Байден предположил возможность введения персональных санкций США против Путина в случае нового нападения на Украину.
- 25 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Британии Элизабет Трасс сдерживание агрессии РФ в отношении Украины.
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