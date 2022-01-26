"Не исключаем": глава МИД Британии Трасс о персональных санкциях против Путина за агрессию в отношении Украины

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Reuters.



В ближайшие дни Великобритания предложит пакет усиленных санкций против РФ на случай российского вторжения в Украину.



"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.



На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Владимира Путина, она ответила:



"Мы ничего не исключаем".

Спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.

Президент США Джо Байден предположил возможность введения персональных санкций США против Путина в случае нового нападения на Украину.

25 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Британии Элизабет Трасс сдерживание агрессии РФ в отношении Украины.