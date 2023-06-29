Это люди, которым кажется, что Украина слишком мала для их мечтаний. Таких людей всегда было немало, и в старину они ехали в Санкт-Петербург, а позже в Москву: менеджеры, военные и философы — на службу империи, писатели и певцы — за большей аудиторией.

Потому что Украины было маловато для их мечтаний. В результате такие украинцы становились крупнейшими адептами империи, по сути, в конце концов внося свой вклад в угнетение своих бывших земляков.

Есть такие люди и сейчас, но быть адептом империи сейчас не модно. Поэтому они мечтают о чем-то большем, чем Украина, потому что она мала для их мечтаний.

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Но здесь есть два "но".

Во-первых, Украина не слишком мала. Это большая страна, и вызов сделать ее состоятельной, справедливой и счастливой страной – это достаточно большой вызов, и не факт, что мы с ним справимся. Здесь найдется работа для всех.

Тем более что мир стоит на развилке фазового перехода и нуждается в новых смыслах — но не таких, чтобы вместе осчастливить целый мир, а требует историй успеха и прорыва, когда какая-то нация осчастливила сама себя и тем проложила путь другим (об этом свидетельствует опыт предыдущих фазовых) переходов).

Гипотеза о завершении эпохи политических наций и национальных государств не выдержала проверки реальностью — эта эпоха в разгаре, и мы сражаемся за наше право быть ее частью против тех, кто это право отрицает, а потому отрицает и наше право на существование.

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Во-вторых, поиск чего-то большего, чем Украина, для воплощения своих мечтаний — это, по сути, тот же империализм. Ибо эти другие, живущие в большем пространстве, тоже имеют свои мечты. Рассказывать им, как они должны жить и о чем мечтать, – это признавать свое превосходство по отношению к ним, ибо что эти [ничтожные] люди могут знать о настоящем строе и настоящих мечтах? Мы это уже видели, только с другой стороны - с позиции тех, кому "старший брат" рассказывал о правильном порядке и правильных мечтах. Круг замкнулся – вампир перед смертью нас укусил и превратил в вампира. Не нужно дарить вампирам посмертных побед.

Давайте сначала наведем порядок в собственном доме, вместо того, чтобы мечтать, как наведем порядок на планете. Ибо лучший способ услужить планете — дать ей действенный пример наведения порядка в собственном доме: ведь это вдохновляет и вооружает практическими подходами жителей соседних домов, близких и дальних. А мечтать о счастье всего человечества (вместо наведения порядка вокруг себя) – это либо не вставать с мечтательного дивана, либо железной рукой загонять человечество в счастье, потому что оно не видит своего светлого пути. Это уже было.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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