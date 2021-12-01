"Не имели никакого права": эксперт считает, что у Зеленского не было оснований для увольнения судей КСУ и назначения новых
Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко заявил, что Конституционный суд остался единственным органом, который может останавливать власть от необдуманных поступков
Об этом он заявил в программе "Содержительно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Тут речь идет о ситуации, которую создал Офис президента. Они уволили судей, хотя не имели на это никакого права. Они не имели ни полномочий, ни оснований для такого увольнения. Все говорят, что этот указ (об отмене назначения двух судей КСУ, - ред) неконституционный. Даже Кассационный админсуд в составе Верховного уже сказал, что он является незаконным", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что "Офис президента делает вид, что все прекрасно", и через Управление госохраны не пускает этих людей на работу.
"Почему КСУ имеет значение для президента? У них есть большинство в парламенте, которое может принимать законы, у них есть президент, который может подписывать эти законы. Единственный орган, который может сегодня останавливать от необдуманных поступков - это Конституционный суд. КСУ заблокировали. В какой-то момент они решили, что можно еще назначить на эти две "вакантные" должности своих судей. Все говорили о том, что нет вакантных должностей. Вы никого не уволили, чтобы кого-то туда назначить. Это говорили члены комиссии, проводившей этот конкурс, эксперты", - отметил эксперт.
Бондаренко добавил, что подобные назначения подрывают авторитет судей.
"Ключевая проблема - что указ подписали, а еще надо присягу принести. Как КСУ может привести к присяге судью, назначенного неконституционным способом? Как мы сможем принимать решение суда, если там двое судей просто мимо по дороге проходили и зашли стали сидеть? Я не надеялся на КСУ, но у них остался здравый смысл и чувство самоуважения к себе", - подытожил он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский упразднил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
- Впоследствии Верховный Суд признал противоправным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ.
- ОПУ обжаловал отмену Верховным судом указа Зеленского об увольнении Тупицкого.
- Тупицкий и Касминин подали иск об отмене объявленного конкурса на должности судей КСУ .
- КСУ принял решение рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина.
- Кассационный админсуд в составе Верховного суда остановил производство по делу об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.
- 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Украины Александра Петришина и Оксану Грищук.
- КСУ отложил приведение к присяге новых судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для офиса президента это выглядит затягиванием времени.
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