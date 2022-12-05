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"Не имеет стратегического значения": Командующий Сухопутными войсками объяснил, для чего россиянам Бахмут

5 декабря, 2022 понедельник
13:50
война с Россией

Российская армия хочет захватить Бахмут Донецкой области не потому, что он имеет стратегическое значение, а потому что в этом есть определенный символизм

Об этом в эфире телемарафона 5 декабря сказал командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский, передает " Радио Свобода ".

"В военном плане Бахмут не имеет стратегического значения. Но рядом с этим он имеет психологическое значение. Потому что после ряда потерь, которые враг понес в Херсоне, Херсонской области, а перед этим это была Харьковская область, для него это будет символично. Поэтому он пытается любым способом овладеть этим городом, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния», – пояснил он.

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: https://bilopillia.city

По словам генерал-полковника, оккупанты не оставляют попыток захватить город в течение нескольких месяцев, но значительных успехов в этом они так и не добились.

"Назначалось уже шесть или семь сроков, когда они должны были овладеть этим городом, но каждый раз наши воины своим героическим трудом срывали его планы. И за все это время он (противник, - ред.) продвинулся максимум до 5 километров", - отметил командующий Сухопутные войска.

  • Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а войско деградирует.
  • 1 декабря военный аналитик Гетьман заявил , что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать вражескую силу, терпящую колоссальные потери.

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