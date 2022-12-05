"Не имеет стратегического значения": Командующий Сухопутными войсками объяснил, для чего россиянам Бахмут
Российская армия хочет захватить Бахмут Донецкой области не потому, что он имеет стратегическое значение, а потому что в этом есть определенный символизм
Об этом в эфире телемарафона 5 декабря сказал командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский, передает " Радио Свобода ".
"В военном плане Бахмут не имеет стратегического значения. Но рядом с этим он имеет психологическое значение. Потому что после ряда потерь, которые враг понес в Херсоне, Херсонской области, а перед этим это была Харьковская область, для него это будет символично. Поэтому он пытается любым способом овладеть этим городом, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния», – пояснил он.
Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: https://bilopillia.city
По словам генерал-полковника, оккупанты не оставляют попыток захватить город в течение нескольких месяцев, но значительных успехов в этом они так и не добились.
"Назначалось уже шесть или семь сроков, когда они должны были овладеть этим городом, но каждый раз наши воины своим героическим трудом срывали его планы. И за все это время он (противник, - ред.) продвинулся максимум до 5 километров", - отметил командующий Сухопутные войска.
- Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а войско деградирует.
- 1 декабря военный аналитик Гетьман заявил , что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать вражескую силу, терпящую колоссальные потери.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное