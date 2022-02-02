МОН объявило новый конкурс на должность президента Могилянки, победитель выборов Квит планирует обратиться в суд
Бывший министр образования Украины Сергей Квит, победивший на выборах президента Киево-Могилянской академии, заявил, что Министерство образования и науки не имеет права не признать результаты этих выборов и должно подписать с ним контракт, в то же время МОН объявило о новом конкурсе на должность
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и Устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участвовать в конкурсе могут граждане Украины, свободно владеющие государственным языком, имеющие ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.
Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления.
В то же время в комментарии "Радио Свобода" Сергей Квит сказал, что все причастные признали результаты выборов и ведомство не может не сделать этого.
"У нас есть оргкомитет выборов, избирательная комиссия Киево-Могилянской академии, у нас все наши организации - мы их называем внутренние стейкхолдеры - также ближайшие внешние стейкхолдеры, это и избирательная комиссия, например, и профсоюз, и Ученый совет, и наблюдательный совет, все студенческие организации - все признали результаты выборов. Результаты выборов признали кандидаты, то есть я и Оксана Гуменна. Признали все, нет таких, кто не признал бы. Поэтому у министерства нет такого права - не признавать", - сказал Квит.
По его мнению, заявление министра образования Сергея Шкарлета носит "публицистический характер" и показывает, что министр не хочет подписывать с ним контракт как с победителем выборов. Квит отметил, что отказ от контракта будет означать превышение полномочий со стороны МОН.
"Со своей стороны, как кандидат, я могу обращаться в суд, если со мной не будет подписываться контракт. Но о таком ходе событий я пока не информирован, о неподписании контракта официально", - подчеркнул он.
Квит добавил, что сообщество Могилянки возмущено ситуацией, и события вокруг избрания президента академии могут развернуться до такого масштаба, что это будет на виду у всего общества.
"Потому что сейчас речь идет, например, о создании забастовочного комитета внутри университета", - добавил Квит.
Он также отметил, что возможность повторных выборов президента Могилянки будет зависеть от развития событий. Однако сейчас следует защищать волеизъявление общины академии.
"Если уже произошло волеизъявление могилянской громады, то я должен также приобщаться к тому, чтобы отстаивать это волеизъявление. Плюс, конечно, формально, поскольку я являюсь субъектом выборов, то это также затрагивает и мои интересы. Если будут объявлены следующие выборы, первое, что я буду делать, - я буду обращаться в суд, конечно… Здесь трудно просто предположить, что может быть в ответ, какая может быть реакция суда, насколько она будет оперативной, то есть сейчас трудно сказать, но я намерен быть президентом, и университет меня поддерживает", - подчеркнул Квит.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили урну с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на пост президента Киево-Могилянской академии и будет приказ о новых выборах, поскольку предыдущие прошли с нарушением процедур.
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