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МОН объявило новый конкурс на должность президента Могилянки, победитель выборов Квит планирует обратиться в суд

2 февраля, 2022 среда
18:25
Общество Сергей Квит

Бывший министр образования Украины Сергей Квит, победивший на выборах президента Киево-Могилянской академии, заявил, что Министерство образования и науки не имеет права не признать результаты этих выборов и должно подписать с ним контракт, в то же время МОН объявило о новом конкурсе на должность

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и Устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовать в конкурсе могут граждане Украины, свободно владеющие государственным языком, имеющие ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления.

В то же время в комментарии "Радио Свобода" Сергей Квит сказал, что все причастные признали результаты выборов и ведомство не может не сделать этого.

"У нас есть оргкомитет выборов, избирательная комиссия Киево-Могилянской академии, у нас все наши организации - мы их называем внутренние стейкхолдеры - также ближайшие внешние стейкхолдеры, это и избирательная комиссия, например, и профсоюз, и Ученый совет, и наблюдательный совет, все студенческие организации - все признали результаты выборов. Результаты выборов признали кандидаты, то есть я и Оксана Гуменна. Признали все, нет таких, кто не признал бы. Поэтому у министерства нет такого права - не признавать", - сказал Квит.

По его мнению, заявление министра образования Сергея Шкарлета носит "публицистический характер" и показывает, что министр не хочет подписывать с ним контракт как с победителем выборов. Квит отметил, что отказ от контракта будет означать превышение полномочий со стороны МОН.

"Со своей стороны, как кандидат, я могу обращаться в суд, если со мной не будет подписываться контракт. Но о таком ходе событий я пока не информирован, о неподписании контракта официально", - подчеркнул он.

Квит добавил, что сообщество Могилянки возмущено ситуацией, и события вокруг избрания президента академии могут развернуться до такого масштаба, что это будет на виду у всего общества.

"Потому что сейчас речь идет, например, о создании забастовочного комитета внутри университета", - добавил Квит.

Он также отметил, что возможность повторных выборов президента Могилянки будет зависеть от развития событий. Однако сейчас следует защищать волеизъявление общины академии.

"Если уже произошло волеизъявление могилянской громады, то я должен также приобщаться к тому, чтобы отстаивать это волеизъявление. Плюс, конечно, формально, поскольку я являюсь субъектом выборов, то это также затрагивает и мои интересы. Если будут объявлены следующие выборы, первое, что я буду делать, - я буду обращаться в суд, конечно… Здесь трудно просто предположить, что может быть в ответ, какая может быть реакция суда, насколько она будет оперативной, то есть сейчас трудно сказать, но я намерен быть президентом, и университет меня поддерживает", - подчеркнул Квит.


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выборы президента
Сергей Шкарлет
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