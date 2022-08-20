Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании, пишет Reuters.

"Россия не имеет морального права заседать в G20, пока идет ее агрессия в Украине", — заявил представитель.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению рассмотрения последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Зеленский на саммите лидеров G20", – добавили в министерстве.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен поучаствовать в саммите G20 на Бали, если туда приедет Путин.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре. Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита. Михаил Подоляк отметил , что Зеленский прилетит на саммит в случае присутствия там Путина.

Кандидат в премьеры Британии Сунак подчеркнул , что Путину следует запретить участие в саммите G20.

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