Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"За более чем год борьбы мир открыл украинцев для себя как победителей. От нас ожидают, что мы победим не только на поле боя, но и на поле права и закона, что реформы наконец перестанут носить фиктивно-демонстрационный характер и станут тем, чем они имеют быть, – изменением правил и практик функционирования государства на цивилизованные", - отметил он.

По его словам, дальнейшая поддержка Запада напрямую зависит от системной работы государства и готовности к переменам.

"Нет смысла восстанавливать Украину "как было", чтобы потом снова разбираться с ее внутренними проблемами. В конце концов, мы сами не имеем права вернуться в "Украину 1.0" – слишком высокая цена уплачена украинцами за лучшее будущее", - отметил Чернышев.

По его словам, в реформах Украина нуждается не меньше, чем денег на восстановление.

"Именно реформы являются условием системного восстановления. Без действенных судов, верховенства права, антикоррупционной инфраструктуры, защиты инвесторов, децентрализации, внедрения корпоративного управления и рынка энергии будет невозможно привлечь достаточно средств для того, чтобы превратить руины в инновационные хабы", - подчеркнул Чернышев.