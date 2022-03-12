"Били по гражданской инфраструктуре": в результате ночных обстрелов Николаева ранены 8 человек, - мэр
"Не имеем права снижать интенсивность обороны": Зеленский призвал украинцев к сосредоточенной борьбе и взаимоподдержке
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору, но страна не имеет права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+4°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное
2022, суббота
12 мартa
15:19
"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой": СБУ взяли в плен "вагнеровца", воевавшего в Сирии и на Донбассе
14:49
В Ахтырке из-за обстрелов эвакуация не проводится, в Тростянке изменили время и место отправки людей, - глава Сумщины Живицкий
14:33
"Русский военный корабель, иди н*й": харьковчанин Сергей Бабкин перепел песню "Я солдат", посвятив ее украинским военным
14:32
Вступление в ЕС и санкции против России: Зеленский рассказал о сотрудничестве с европейскими партнерами
14:31
Оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине, - Генштаб ВСУ
14:27
Зеленский: общинам компенсируют оплату коммуналки при размещении людей, деньги на обеспечение переселенцев направят не менее 10 областей
14:19
Разведка: основная задача оккупантов – прикрываясь гражданскими, закрепиться на позициях и мародеритах
13:59
"Правительство работу сделало, дело за Верховной Радой": Зеленский объявил об отмене НДС и акциза на горючее
13:55
"Требование – немедленно освободить из плена": Зеленский просит мировых лидеров уговорить РФ отпустить мэра Мелитополя
13:27
"Не предоставили необходимую поддержку": Эрдоган связал масштабную агрессию РФ с недостаточной реакцией мира на оккупацию Крыма
12:36
"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии
11:57
Эксклюзив
Даже поклонники "русского мира" закрыли рот и молча возят на фронт все, что нужно: одесская чиновница о ситуации в городе
11:16
Эксклюзив
Нам не нужно ничего объяснять россиянам, нам нужно жить своей прекрасной жизнью, – военный психолог
11:10
Обновлено
Премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться России и выполнить условия Путина, - The Jerusalem Post
10:51
Россия уже потеряла 1205 бронемашин, 362 танка, 135 систем артиллерии, 58 самолетов, 83 вертолета и 33 средства ПВО, – Генштаб