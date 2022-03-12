"Не имеем права снижать интенсивность обороны": Зеленский призвал украинцев к сосредоточенной борьбе и взаимоподдержке

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .





"Украинцы, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. У нас есть невероятные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим оккупантам – уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам сложно не было. Не имеем право уменьшать энергию своего сопротивления. Враг заводит на территорию Украины все новые колонны. Россия ищет повсюду бойцов для себя, резервистов, срочников, наемников", - сказал Зеленский.



Он отметил, что они пытаются взять нас количеством, количеством бойцов, количеством техники. Также используют террор, чтобы сломить нас, сломать нашу веру в победу и в Украине.



"Я уверен - у них это не получится. Это не даст им результата. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе, без внутренних расколов, поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова. Именно так как мы это делаем уже семнадцатый день войны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".



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