Об этом Гонгадзе сказала "Радио НВ".

"Я бы не спешила говорить об уменьшении (военной – ред.) помощи (от США Украине – ред.), но то, что это бы настроило определенную часть, особенно консервативного крыла, против украинской власти — такой сценарий возможен. И именно поэтому нужно очень внимательно и осторожно относиться к таким заявлениям. Мы не имеем права лишиться, во-первых, двухпартийной поддержки в Конгрессе США, а во-вторых, Украина не имеет права потерять международную европейско-американскую коалицию поддержки Украины", — отметила Мирослава Гонгадзе.

По мнению же главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сейчас даже не в Украине, а в США разворачивается нарратив, ставящий под вопрос связки украинских топ-чиновников с россиянами.

По словам Шабунина, подобное представление опирается на реальные факты.

"Фактом является, что Офис президента блокирует назначение руководителя САП. Об этом есть в письме (Спартц - ред.). Фактом является то, что человек, управляющий правоохранительной системой Украины через ОП (Олег Татаров - ред.), имел прямые связи". языки с россиянами из-за Януковича и Захарченко. То есть есть факты, которые толеруют украинские власти, держа на должности этого человека", — отметил Шабунин.

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