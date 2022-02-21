"Не играйте с человеческими жизнями": Бербок призвала Путина вернуться к переговорам

Об этом Бербок заявила на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Die Zeit .



Министерство иностранных дел Германии поздравило инициативу о проведении саммита между лидером США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.



"Мы можем разрешить этот кризис только за столом переговоров", - подчеркнула Бербок.



В то же время глава МИД Германии дала понять, что в переговорах с Россией есть "красные линии".



"Основа нашего сосуществования, международное право, наши европейские договоры, они не подлежат обсуждению", – сказала она. По ее словам, можно было бы обсудить военные учения, общую безопасность и прозрачность.



Бербок назвала ситуацию на востоке Украины "действительно тревожной". Режим прекращения огня между украинскими войсками и пророссийскими группировками снова и снова нарушается, а жизнь мирных людей в опасности. Она подчеркнула, что ответственность за это несет российское правительство, ведущее "безответственную игру" с жизнями гражданских.



"Не играйте с человеческими жизнями", - обратилась Бербок к Путину, и снова призвала начать серьезные переговоры. "Это в ваших руках. Мы за столом каждый час, ежеминутно. Ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине".

Напомним, американский и российский президенты при посредничестве своего французского коллеги Эммануэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе. Но переговоры состоятся только при условии, если РФ не совершит новое вторжение в Украину.