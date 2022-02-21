"Не играйте с человеческими жизнями": Бербок призвала Путина вернуться к переговорам
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента РФ Владимира Путина прекратить "безответственную игру" с жизнями населения Донбасса и вернуться за стол переговоров
Об этом Бербок заявила на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Die Zeit .
Министерство иностранных дел Германии поздравило инициативу о проведении саммита между лидером США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.
"Мы можем разрешить этот кризис только за столом переговоров", - подчеркнула Бербок.
В то же время глава МИД Германии дала понять, что в переговорах с Россией есть "красные линии".
"Основа нашего сосуществования, международное право, наши европейские договоры, они не подлежат обсуждению", – сказала она. По ее словам, можно было бы обсудить военные учения, общую безопасность и прозрачность.
Бербок назвала ситуацию на востоке Украины "действительно тревожной". Режим прекращения огня между украинскими войсками и пророссийскими группировками снова и снова нарушается, а жизнь мирных людей в опасности. Она подчеркнула, что ответственность за это несет российское правительство, ведущее "безответственную игру" с жизнями гражданских.
"Не играйте с человеческими жизнями", - обратилась Бербок к Путину, и снова призвала начать серьезные переговоры. "Это в ваших руках. Мы за столом каждый час, ежеминутно. Ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине".
- Напомним, американский и российский президенты при посредничестве своего французского коллеги Эммануэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе. Но переговоры состоятся только при условии, если РФ не совершит новое вторжение в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.72
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное