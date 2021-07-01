"Не готов рисковать рейтингами": телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Ткаченко в расизме, он ответил

Об этом ведущая написала в Facebook .

Инцидент, о котором написала Ашион, случился шесть лет назад. На тот момент она работала ведущей на канале "2 + 2", который является частью холдинга "1 + 1 media".

Телеведущая отметила, что шесть лет назад Ткаченко, который тогда был гендиректором "1 + 1 media" отказал ей в кастинге на утреннее шоу из-за цвета кожи. После этого Ашион уволилась.

"Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера" 1 + 1 media "Александра Ткаченко: "Не могла бы я принять в нем участие? " Ответ был сногсшибательной: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы ... Я не готов рисковать рейтингами", - написала Ашион.

Так, она предположила, что дело в цвете ее кожи.

Ашион решила написать об этом в соцсетях, потому что накануне встретила Ткаченко на джазовом фестивале во Львове и вспомнила ему этот разговор.

"И снова получила в ответ" нетленку ". "Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? ", - она привела пример слов Ткаченко.



В свою очередь, министр отверг обвинения, заявив в комментариях к сообщению, что не проводит кастинги и "принимает во внимание профессионализм, а не цвет кожи, гендер или ориентацию".

"Вы вспоминаете период, когда хотели перейти из" 2 + 2 "на" 1 + 1 ". Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу. Мы были коллегами годами: Обидно, что из-за вашего не получение позиции на другом канале того же холдинга - у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации - всегда был и есть баланс. Я - за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать ", - отметил Ткаченко.





Справка: В 1990 Александр Ткаченко был заместителем генерального продюсера канала "1 + 1", где создал "Телевизионную службу новостей", известную сейчас как "ТСН". С августа 2008 года он возглавил группу "1 + 1 media". А в июне 2020 Ткаченко назначен на должность министра культуры.

В свою очередь, Каролина Ашион ранее работала на телеканале "2 + 2". Впоследствии, стала одной из телеведущих канала "Прямой" в 2017 году.

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