Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Не героизм побеждает, а профессионализм
OPINION

Не героизм побеждает, а профессионализм

24 мартa, 2023 пятница
08:03
Мнение Юрий Бутусов

Почему Украина побеждает, несмотря на многократное российское преимущество в вооружении и наш управленческий беспорядок? И почему наши победы могут превратиться в поражение?

На фронте легко заметить, в чем секрет украинских побед над "второй армией мира". В Бахмуте встречался с бойцами 205-го киевского батальона Теробороны, которые два месяца непрерывно сражались в контактных боях на расстоянии 10-20 метров с российскими штурмовыми группами, удержали позиции, и, несмотря на значительные потери, сохранили боеспособность, я говорил с теми воинами, кто остался и продолжал добросовестно выполнять все боевые задания в очень тяжелых условиях.

Так вот в окопах с автоматами и гранатами оказались два программиста высокой квалификации, один из них из компании EPAM, инженер-электронщик с многолетним опытом высокой квалификации, владелец станции техобслуживания автомобилей с тридцатилетним опытом, электромонтер с двадцатилетним опытом столичной строительной компании. Это все крайне дефицитные и важные специальности для современной войны, но у нас они воюют в траншеях с оружием и тактикой 40-х годов 20-го столетия. Командир взвода — повар ресторанов рейтинга Мишлен в Польше, у которого вся семья в Европе давно проживает, а он вернулся 25 февраля в защиту Украины. Подвоз им обеспечивает владелец транспортной компании, у которого были свои фуры. Командир роты — известный в политике пресс-секретарь, глубоко интеллектуальный человек. Эти интервью выложил на YouTube.

Читайте также: Россияне попали в ловушку Бахмута

Первая мысль — какая мы непобедимая страна, где настоящая элита нации, имеющая высокооплачиваемую работу и возможность устроиться за границей, берет обычный Калашников и сражается до последнего с российским маргинальным хламом, который направил на войну Путин. Вот в этом и есть основной секрет наших побед, у врага нет и близко такого качества человеческого ресурса.

Какая же мы непобедимая страна, где настоящая элита нации, имеющая высокооплачиваемую работу и возможность устроиться за границей, берет обычный Калашников и сражается до последнего с российским маргинальным хламом, который направил на войну Путин

Вторая мысль, мы, пожалуй, самая богатая страна в мире, потому что у нас идут в бой как обычные пехотинцы взрослые люди, на подготовку и воспитание которых затрачены десятки лет тяжелого труда, и квалификация которых стоит на рынке сотни тысяч долларов.

Третья мысль – современная война ведется технологиями, и каждый из этих пехотинцев, если бы применялся, согласно специальности на фронте, мог бы убивать врагов гораздо больше и рисковать гораздо меньше – ибо острая потребность настроить сенсоры, дроны, системы управления, прицеливания, ремонтировать технику, чтобы убивать врага с больших дистанций дальнобойным точным оружием.

Читайте также: Путинская война с утраченными целями

И четвёртая мысль. Мы выигрываем, безусловно, войну за страну. Но то, что продолжаем использовать людей не по назначению, не используем наше преимущество в интеллекте, культуре, квалификации, мотивации наших людей, то, что мы пытаемся вести войну 21 века по советским лекалам Второй мировой, — это поражение украинской нации. Да, это поражение, потому что это потери, которые невозможно восстановить никогда.

Мы выигрываем, безусловно, войну за страну. Но то, что продолжаем использовать людей не по назначению, не используем наше преимущество в интеллекте, культуре, квалификации, мотивации наших людей, то, что мы пытаемся вести войну 21 века по советским лекалам Второй мировой, — это поражение украинской нации. Да, это поражение, потому что это потери, которые невозможно восстановить никогда

Что делать?

Нет, я не о том, что давайте вместо них будут гибнуть в окопах другие — я о том, что если использовать на войне людей, согласно их квалификации, можно наносить в разы большие потери врагу и в разы уменьшить потери украинцев. Нам когда-нибудь пришлют оружие, когда-то мы научимся его делать сами, но нам никогда не пришлют на войну программистов, автотехников, электромонтеров, инженеров с лидерскими качествами и невероятным патриотизмом.

Война поменялась! И это нужно осознать и генералам и политикам, управляющим военными. А этого осознания нет.

Мы должны использовать людей на войне для создания технологического преимущества, для того чтобы каждый пехотинец на передовой был обеспечен видением из дрона, из тепловизионного прицела, устойчивой связью, планшетом с тактической обстановкой, чтобы его поддерживали высокоточными выстрелами из всех имеющихся систем поражения с максимальных расстояний

Читайте также: Усыпленная ответственность может привести к потере украинских перспектив

Мы должны использовать людей на войне для создания технологического преимущества, для того чтобы каждый пехотинец на передовой был обеспечен видением из дрона, из тепловизионного прицела, устойчивой связью, планшетом с тактической обстановкой, чтобы его поддерживали высокоточными выстрелами из всех имеющихся систем поражения с максимальных расстояний. Чтобы мы не пытались искать преимущество в количестве солдат с Калашниковым, танков и пушек, как в 40-х годах 20-го столетия, а чтобы наше преимущество было в количестве и качестве сенсоров, радиоэлектронной разведки, автоматизированных систем управления, боевой техники, инженерных машин, логистики, в точности поражения Не героизм одерживает победу, а профессионализм и способность применить в бою армии современных машин вместо людей.

Победа для Украины – это сохранение жизней. Для этого нужно немедленно создавать современную доктрину ведения боевых действий, современную оборонную планировку, на основе технологий, на основе интеллекта, чтобы беречь жизнь и побеждать не на словах, а на деле.

Источник

Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
военные силы Украины
война с Россией
Военные новости
Победа Украины
Читайте также:
22 мартa, 2023 среда
"Могут возникнуть осложнения": Бразилия, являющаяся членом МУС, прокомментировала возможность ареста Путина
23 мартa, 2023 четверг
МАГАТЭ отказалось от создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС: предлагает другой вариант
Міжнародний кримінальний суд ООН
23 мартa, 2023 четверг
В Международном уголовном суде отреагировали на российские угрозы из-за ордера на арест Путина
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.99
    Покупка 37.99
    Продажа 38.77
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 мартa
08:42
Северная Корея испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие
08:32
Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию
08:27
ВСУ за сутки уничтожили 1020 российских военных, 23 бронемашины и 2 крылатые ракеты
08:18
За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех жителей, пятеро получили ранения
07:58
OPINION
Николай Княжицкий
Чье видение должен реализовывать министр образования Оксен Лисовый?
07:47
Враг за сутки выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов" по Херсонщине
07:38
Обновлено
Кривой Рог
Российские террористы атаковали Кривой Рог шестью "шахедами", есть попадание
07:25
Франция может вытеснить РФ из программы строительства АЭС в Венгрии, - FT
07:12
Российские войска могут изменить тактику нанесения ракетных ударов по Украине, - ISW
06:49
Среди раненых россиян выросло количество смертей, а ВСУ отразили почти 80 атак врага, - Генштаб
06:45
Министерство юстиции Литвы заявило, что ордеров на арест Путина будет больше
06:34
Макрон отправится к Си Цзиньпину 4 апреля
06:30
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура
06:14
США нанесли удары по позициям Корпуса стражей исламской революции в Сирии
05:50
Пригожин опроверг заявления Кремля, что РФ воюет с НАТО в Украине, - ISW
05:30
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей 24 марта
05:28
Ордер МКС на арест Путина – это начало процесса привлечения лидеров России к ответственности, - ЕС
04:45
Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 23 марта
03:54
Саммит ЕС одобрил идею создания трибунала для России
02:52
Российские фанаты опозорились на футбольном матче в Турции
02:06
Морские пехотинцы ликвидировали за день БТР и 20 россиян
01:49
Обстрелы Сумщины: 23 марта в области зафиксировано 68 прилетов
01:31
Фон дер Ляен объявила об инициативе по возвращению похищенных Россией украинских детей
01:30
Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
01:06
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 марта
00:42
Сборная Украины победила "Брентфорд" в "тайном матче": сыграл Коноплянка, забил новичок
00:20
В Киевской области существует угроза атаки беспилотников, - ОВА
00:12
Евро-2024: Англия победила Италию, но потеряла перед матчем с Украиной важного футболиста
2023, четверг
23 мартa
23:58
США не пригласили Турцию и Венгрию на представительный саммит за демократию, - Foreign Policy
23:29
Оккупанты атаковали Одесщину с Су-35: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Юг"
23:16
Украину и Европу удаляют от завершения войны 5 ключевых опасностей, - Зеленский в обращении к Евросовету
23:01
"Вывозят бойлеры, столы, стулья": Ткаченко рассказал, как УПЦ (МП) выселяется из Киево-Печерской лавры
22:30
Авиакомпании РФ в 2022 году снизили перевозку грузов почти на 60%
22:11
Зеленский после визита на Херсонщину: более 50 сел на свободной территории почти полностью разрушены оккупантом
21:33
Обзор
Новозеландский военный погиб на фронте в Украине, Испания отправляет Украине танки, а в Бахмуте продолжаются бои. Мировые СМИ об Украине 23 марта
21:31
Премьер Армении Пашинян анонсировал подписание мирного соглашения с Азербайджаном
21:05
Пентагон предупредил о возможности конфронтации США с Китаем и призвал увеличить оборонный бюджет, - АР
20:44
Роберта Мецола
"Цена свободы не может быть слишком высокой": президент Европарламента призвала мир к продолжению поддержки Украины
20:36
Саммит ЕС одобрил совместную закупку боеприпасов и ракет для Украины
20:22
World Athletics продлила запрет на участие в соревнованиях для РФ и Беларуси
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV