"Не фиксировал нарушения и "обложил данью": чиновника АМКУ задержали во время получения взятки
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, подозреваемого во взятке за нефиксирование нарушения
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Киберспециалисты ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований этого госучреждения, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей", - говорится в заявлении.
Чиновник требовал от коммерческих организаций деньги за то, что не накажет их за нарушение антимонопольных норм. Доказано, что государственный служащий брал взятку от местной фирмы, продающей химию и оборудование для очистки. За 8 тысяч долларов он пообещал директору фирмы, что не применит к нему штрафы за нарушения, обнаруженные во время проверки.
Чиновник получил первую часть взятки, а СБУ зафиксировала этот факт и задержала его, когда он брал еще одну партию денег.
Согласно собранным доказательствам, ему объявили о подозрении в получении взятки. Сейчас он находится под арестом. Проводится расследование всех деталей преступления.
За свои действия он может получить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Фото: Служба безопасности Украины
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также в январе 2022 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по собственной инициативе расследовал факт продажи ПАО "Ukrainian chemical products" (ранее - "Крымский Титан") российской компании "Русский титан".
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