"Не фиксировал нарушения и "обложил данью": чиновника АМКУ задержали во время получения взятки

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Киберспециалисты ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований этого госучреждения, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей", - говорится в заявлении.

Чиновник требовал от коммерческих организаций деньги за то, что не накажет их за нарушение антимонопольных норм. Доказано, что государственный служащий брал взятку от местной фирмы, продающей химию и оборудование для очистки. За 8 тысяч долларов он пообещал директору фирмы, что не применит к нему штрафы за нарушения, обнаруженные во время проверки.

Чиновник получил первую часть взятки, а СБУ зафиксировала этот факт и задержала его, когда он брал еще одну партию денег.

Согласно собранным доказательствам, ему объявили о подозрении в получении взятки. Сейчас он находится под арестом. Проводится расследование всех деталей преступления.

За свои действия он может получить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Служба безопасности Украины

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.