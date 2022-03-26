"Не езжайте с ними некуда". В Буче оккупанты будут выселять людей в Беларусь
В субботу, 26 марта 2022 года, российские захватчики будут проводить депортацию жителей временно подконтрольного им районного центра Буча Киевской области
С таким предостережением на своей официальной странице выступил Бучанский городской совет, информирует Эспрессо.TV .
"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь!", - заявляет секретарь городского совета Бучи Тарас Шаправский.
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"Никуда с ними не езжайте, это опасно!", – призывает он.
- Напомним, факты депортации украинцев уже имели место на севере Киевской области.
- Подобное также продолжается в отдельных районах Мариуполя.
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