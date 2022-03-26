"Не езжайте с ними некуда". В Буче оккупанты будут выселять людей в Беларусь

С таким предостережением на своей официальной странице выступил Бучанский городской совет, информирует Эспрессо.TV .



"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь!", - заявляет секретарь городского совета Бучи Тарас Шаправский.



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"Никуда с ними не езжайте, это опасно!", – призывает он.

Напомним, факты депортации украинцев уже имели место на севере Киевской области.

Подобное также продолжается в отдельных районах Мариуполя.



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