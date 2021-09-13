"Не думаю, что Украину можно оккупировать за неделю": Зеленский заявил, что сравнение с Афганистаном неуместны, ибо воюют только украинцы

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает пресс-служба ОПГ .

"В 2014 году, да простят нам партнеры из США и ЕС, сначала мы оказались там, где оказались. Состоялась эскалация, Россией были оккупированы наши территории. С нами рядом никого не было. Не было никакой военной техники, кроме того, что было в нас. Других войск не было, только граждане Украины ", - сказал он.

Зеленский отметил, что в начале войны украинцы становились добровольцами и волонтерами.

"За восемь лет Россия не смогла захватить Украину. Это не армия" Талибана ". Это - одна из самых мощных армий мира. Мы отстаивали свою государственность. Вот почему, я думаю, мы максимально независимы от любой страны", - отметил президент.

Он добавил, что Украина, в отличие от Афганистана, не имеет сильной зависимости от США.

"Я считаю, что за четыре, пять или семь дней невозможно такое большое государство - по территории, по численности населения - просто оккупировать", - сказал Зеленский.