"Не думаю, что Украину можно оккупировать за неделю": Зеленский заявил, что сравнение с Афганистаном неуместны, ибо воюют только украинцы
Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, так как ВСУ семь лет противостоят одной из самых мощных армий мира
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает пресс-служба ОПГ .
"В 2014 году, да простят нам партнеры из США и ЕС, сначала мы оказались там, где оказались. Состоялась эскалация, Россией были оккупированы наши территории. С нами рядом никого не было. Не было никакой военной техники, кроме того, что было в нас. Других войск не было, только граждане Украины ", - сказал он.
Зеленский отметил, что в начале войны украинцы становились добровольцами и волонтерами.
"За восемь лет Россия не смогла захватить Украину. Это не армия" Талибана ". Это - одна из самых мощных армий мира. Мы отстаивали свою государственность. Вот почему, я думаю, мы максимально независимы от любой страны", - отметил президент.
Он добавил, что Украина, в отличие от Афганистана, не имеет сильной зависимости от США.
"Я считаю, что за четыре, пять или семь дней невозможно такое большое государство - по территории, по численности населения - просто оккупировать", - сказал Зеленский.
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