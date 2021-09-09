"Не думаю, что Украина очень отличается от Сербии или Северной Македонии - официальных кандидатов": посол Латвии о вступлении в ЕС
Украина сможет ставить вопрос о своем членстве в ЕС после проведения реформ и создания консенсуса среди стран Союза
Об этом заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойканс в интервью ЕП .
"Членство (в ЕС) - вопрос консенсуса 27 стран. И пока его не будет очень трудно говорить о каких-то сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды на Украину, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", - сказал он.
Посол добавил, что страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС государства, готовые к вступлению.
"Никто не хочет получать новые проблемы. Если реформы будут продолжаться, если будет определенный прогресс, то, думаю, Украина сможет ставить вопрос о своем членстве как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС", - считает Пойканс.
По его словам, важно всегда напоминать о стратегической цели - вступлении в ЕС.
"Если это напоминание идет вместе с конкретными реформами, конкретными результатами, то, конечно, это напоминание будет более эффективным", - заявил посол.
Он считает, что Украина не имеет сильных различий с официальными кандидатами на вступление в ЕС.
"Я не думаю, что на сегодняшний день Украина очень отличается, например, от Сербии или Северной Македонии. В этих странах также есть определенные проблемы и с коррупцией, и с масс-медиа, и с развитием экономики. Впрочем, существует одна большая разница: государства западных Балкан получали конкретный ответ, что однажды они будут членами Европейского Союза", - подытожил он.
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