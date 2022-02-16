Украинец Мыколенко возобновил тренировки в "Эвертоне"
Не думаю, что он слишком обеспокоен этим - в команде Усика рассказали, как боксер относится к ситуации в Украине
Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинского боксера не отвлекает нынешняя ситуация в нашей стране
Об этом Климас рассказал в интервью The 3 Knockdown Rule.По словам Климаса, ничто не может отвлечь Усика.
"Ничто не может отвлечь Усика. В какой бы ситуации он ни оказался, Александр найдет позитив. Поэтому я не думаю, что он слишком озабочен событиями в Украине. Усик сосредоточен на своем деле. Он недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных футбольных клубов. Он очень хорошо себя показал", - сказал менеджер Усика Эгис Климас.
Александр Усик является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 29 января американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года .
- 16 февраля менеджер Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Порошенко на согласительном совете: если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит отказ от НАТО – это позиция Зеленского
Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.99
Покупка 27.99Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное
2022, среда
16 февраля
18:37
Должно пройти в течение 48 часов: Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ
18:28
В Уэльсе совершеннолетним два года будут выплачивать по £1,6 тыс. в месяц: проверят, как базовый доход поможет перейти к взрослой жизни
18:17
Эксклюзив
Из-за постановления Госдумы: У Украины есть момент, чтобы занять более проактивную позицию в Нормандском формате по гуманитарным вопросам, - нардеп Безгин
17:19
Эксклюзив
Для власти Зеленского выполнение Минских соглашений на российских условиях будет политической смертью, в случае признания Россией "Л/ДНР" мы получим Приднестровье-2, - политексперт Клочок
17:17
Обновлено
"Приговор политически мотивирован": ОП осудил незаконное заключение журналиста Есипенко в оккупированном Крыму, МИД Украины выразил протест
17:10
Обновлено
Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022", оргкомитет нацотбора поддержал это решение
16:56
YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт Первого Независимого, принадлежащего нардепу от ОПЗЖ Шуфричу
16:51
УЕФА открыл дело на УАФ из-за поведения фанатов на матче Украина – Россия на чемпионате Европы по футзалу
16:18
Эксклюзив
Россия будет оказывать давление на Украину войсками на границе и возможным признанием "Л/ДНР" для выполнения Минских соглашений на ее условиях - политэксперт
16:13
Украинцев предупредили об атаке в Facebook: имитируют страницу авторизации в соцсети и распространяют подозрительные ссылки
16:10
Порошенко после встречи с послами стран ЕС и НАТО: жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина
16:08
Вице-маршалок Сейма Польши с трибуны Рады выразил солидарность с Украиной и призвал международные организации "оказывать сопротивление советским посягательствам"
16:03
Обновлено
Олимпиада-2022: "Серебряный" Абраменко и все другие медалисты 12-го дня Игр в Пекине. ФОТО