Не думаю, что он слишком обеспокоен этим - в команде Усика рассказали, как боксер относится к ситуации в Украине

Об этом Климас рассказал в интервью The 3 Knockdown Rule.

Напомним, 29 января американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года .

16 февраля менеджер Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC.

По словам Климаса, ничто не может отвлечь Усика."Ничто не может отвлечь Усика. В какой бы ситуации он ни оказался, Александр найдет позитив. Поэтому я не думаю, что он слишком озабочен событиями в Украине. Усик сосредоточен на своем деле. Он недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных футбольных клубов. Он очень хорошо себя показал", - сказал менеджер Усика Эгис Климас.Александр Усик является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb