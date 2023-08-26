"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus

Об этом он заявил в интервью Bild.

"Я оптимист и вижу в будущем, что мы также получим Taurus от Германии. Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И от этой страны мы уже получили много высокосовременного вооружения", - сказал Резников.

Хотим подчеркнуть, что Берлин отказывается поставлять это оружие Украине.

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На вопрос, когда он ожидает доставку, Резников ответил: "Это действительно сложный вопрос. Но не думаю, что это займет целый год".

Контрнаступление ВСУ идет по плану

Также в интервью министр заявил, что украинское контрнаступление идет по плану. Он предварительно обсуждался с партнерами.

"И все, кто действительно причастен к этому процессу, знают об этом все. Они знают, какая оборона противника, какие полосы безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.

Отвечая на вопрос о критике со стороны США, министр обороны заявил: "Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. И опять же никакой критики не было. Все это неправда".

По его словам, украинские защитники продвигаются медленно, потому что, в отличие от России, хотят защитить жизнь людей и пощадить свою технику: "Мы не отправим наших солдат вперед, чтобы гибнуть в бою без результата".

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

Недавно нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары Киева по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен.