Вижу из вопросов журналистов, что многие думают, что РПЦ в Украине уже запрещена. Депутаты проголосовали? Проголосовали. Ура!

Нет, пока без "ура".

Для начала, пройдено только первое чтение. Впереди правки, второе чтение, подпись главы парламента, подпись президента и все остальное. Это время.

Во-вторых, проголосованный законопроект фактически самый мягкий. Это совершенно точно лучше, чем ничего. Но, к примеру, законопроект №8221 авторства Николая Княжицкого имеет абсолютно четкий и гораздо более быстрый механизм ликвидации этих имперских метастазов. И "более быстрый" здесь важные слова.

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Потому что в проголосованном законопроекте авторства Кабмина механизм выглядит следующим образом:

Государственная служба по этнополитике и свободе устанавливает, что определенная религиозная организация (фактически речь идет о приходе, которых тысячи) имеет свой центр в России;

Служба выдает предписание организации и время на исправление;

организация идет в суд, чтобы опротестовать предписание;

суд выбирает время заседания (а суды сейчас перегружены наглухо) и, допустим наилучший вариант, подтверждает законность предписания;

ДЭСС ждет определенное время, подает на это конкретное юридическое лицо иск в суд;

суд назначает заседание;

лучшие адвокаты на деньги русской церкви максимально затягивают, коррумпируют и терроризируют суд;

наконец, если повезет, суд запрещает организацию;

организация направляется в апелляционный суд;

см. пункт о "затягивающих, коррумпирующих и терроризирующих";

запрет;

повторить несколько тысяч раз с другими приходами.

Так что не будет ситуации, в которой есть голосование, подписи, публикация в "Голосе Украины" и на следующее утро РПЦ исчезает, как роса на солнце. Будет многомесячный и даже многолетний процесс. Сложный и даже иногда кровавый.

Это, я повторюсь, лучше, чем ничего. Но хуже других вариантов.

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И напоследок. Для меня есть только один индикатор – чемпион мира по чертизму в ультратяжелом весе, обладатель титула "митрополит Запорожский и Мелитопольский" по версии РПЦ, известный как владыка Лука (ударение на последнюю букву). Тотально ватный упырь, ежедневно издающий посты о братских народах, и при этом чувствующий себя прекрасно, как никогда. Пока этот индикатор не проходит известный психологический тест о пике и не совсем пике в СИЗО №10 города Запорожья – извините, мой энтузиазм будет сдержанным.

Лука, привет, ху*ло в рясе. Помнишь меня? Еще увидимся.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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