Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд, - дебютант сборной Украины о потерянной победе над чехами
Полузащитник Владислав Кочергин признался, что разочарован ничьей 1:1 в товарищеском матче против Чехии
Об этом сообщает "Футбол 1/2/3"
По словам Кочергина, который дебютировал за сборную Украины в матче против Чехии (1:1), у него сейчас смешанные чувства.
"Смешанные чувства. Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы. Очень обидно. А так рад, что дебютировал за сборную Украины. Но смешанные чувства из-за результата", - сказал Владислав Кочергин.
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Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .
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