Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд, - дебютант сборной Украины о потерянной победе над чехами

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3"



По словам Кочергина, который дебютировал за сборную Украины в матче против Чехии (1:1), у него сейчас смешанные чувства.

"Смешанные чувства. Не дотерпели каких-то банальных 10 секунд до победы. Очень обидно. А так рад, что дебютировал за сборную Украины. Но смешанные чувства из-за результата", - сказал Владислав Кочергин.

Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .