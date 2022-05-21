"Не допустим такого, как в Украине". Армия Польши начала массовый набор добровольцев

Также министр присутствовал на церемонии принесения присяги бойцами 2-й Люблинской бригады Территориальной обороны, передает Polska Agencja Prasowa (PAP).

Именно с сегодняшнего дня, с 21 мая, в Польше стартовала кампания набора на добровольную военную службу, порядок прохождения которой регулируется принятым недавно в Польше "Законом о защите Отечества" (Ustawa o obronie Ojczyzny).

К такому шагу польские власти подтолкнули полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Нашей целью является то, чтобы Польское войско насчитывало 300 тыс. бойцов, а именно - 250 тыс. профессиональных воинов и 50 тыс. воинов территориальной военной службы. Мы также хотим сделать так, чтобы как можно больше человек прошли военное обучение и чтобы таким образом шире был круг резервистов, то есть людей, которые знают как вести себя в кризисной ситуации, которые смогут применить оружие", – пояснил Блащак.

"Не допустим того, чтобы такие сцены, которые проходят в Украине, имели место на польских землях", - подчеркнул Мариуш Блащак во время торжеств в Краснике.

Как сообщает официальный сайт Минобороны Польши, с первого же дня службы добровольцы получат 4 560 злотых ежемесячного жалованья. По текущему валютному курсу это примерно 31 тыс. грн или $1 тыс.

Новобранцы будут проводить двухэтапную подготовку:

а) базовый курс – 28 дней,

б) обучение в одной из воинских частей – 11 месяцев.

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