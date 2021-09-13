"Не допущу блокирования главной реформы страны": Зеленский пригласил в ОПУ председателя Совета судей

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.



Там напомнили о том, что продолжается судебная реформа.

В соответствии с положениями нового закона о Высшем совете правосудия, субъект формирования Совета по этике подает председателю ВРУ список кандидатов в состав Совета по этике в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего обращения.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Совет по этике. Однако Совет судей не смог делегировать своих представителей.



В ОПУ добавили, что это вызывает обеспокоенность прогрессом судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", - отметил президент Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность международным организациям, которые делегировали экспертов в конкурсную комиссию, чтоб выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Совета по этике ВСП.