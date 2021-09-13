"Не допущу блокирования главной реформы страны": Зеленский пригласил в ОПУ председателя Совета судей
Офис президента анонсировал на 16 сентября рабочую встречу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов G7
Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.
Там напомнили о том, что продолжается судебная реформа.
В соответствии с положениями нового закона о Высшем совете правосудия, субъект формирования Совета по этике подает председателю ВРУ список кандидатов в состав Совета по этике в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего обращения.
Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Совет по этике. Однако Совет судей не смог делегировать своих представителей.
В ОПУ добавили, что это вызывает обеспокоенность прогрессом судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.
"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", - отметил президент Владимир Зеленский.
Он выразил благодарность международным организациям, которые делегировали экспертов в конкурсную комиссию, чтоб выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Совета по этике ВСП.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, которая перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия.
- Совет адвокатов Украины призвал членов Высшего совета правосудия, избранных на своем съезде, подать в отставку.
- Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- Совет судей Украины не смог избрать кандидатов в этикеческую комиссию, которая должна заняться проверкой состава Высшего совета правосудия.
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