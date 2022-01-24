Не должны быть рядом, когда стоят россияне с флагом: украинским спортсменам провели инструктаж, как вести себя на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает Общественное.



По словам Гутцайта, у него и у спортсменов была онлайн-встреча.



"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как вести себя в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не первый раз встречались со спортсменами, и это обсуждали", – заверил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.



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Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.

Напомним, 22 января Bloomberg сообщил, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться в Украину на новых направлениях во время зимней Олимпиады в Пекине.

23 января в Китае назвали провокацией информацию о том, что глава КНР Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.