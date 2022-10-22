Не должно быть ни минуты промедления с решением о системах ПВО, - Кулеба о массированном ракетном обстреле Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных ударов 22 октября призвал немедленно предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны
Об этом Кулеба написал в twitter.
По его словам, после новых атак на критическую инфраструктуру, в западных столицах не имеют права больше медлить с предоставлением Украине систем ПВО.
"Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленных на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением о системах ПВО для Украины", - написал Кулеба.
- 22 октября россияне нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего город остался без света.
- Также в субботу в Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без электроэнергии.
- Кроме того, россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.
- В Черкасской области прогремели взрывы, в двух районах отсутствует электроэнергия.
- Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 18 российских крылатых ракет.
- В Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений энергетических объектов Украины в результате массированного удара 22 октября могут превзойти по ущербу последствия атак 10-12 октября.
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