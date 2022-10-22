Об этом Кулеба написал в twitter.

По его словам, после новых атак на критическую инфраструктуру, в западных столицах не имеют права больше медлить с предоставлением Украине систем ПВО.

"Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленных на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением о системах ПВО для Украины", - написал Кулеба.

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