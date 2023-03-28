Об этом пишет ГУР .

Колонна принадлежала 34-й отдельной мотострелковой бригаде и ехала в направлении оккупированного Крыма.

По официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны".

В результате четыре из пяти машин требуют значительного ремонта.

"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении", - сообщает ГУР.