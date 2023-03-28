Не доехали на фронт: оккупанты разбили колонну своих бронемобилей в ДТП на Крымском мосту
Украинская разведка рассказала, что 26 марта колонна из пяти вражеских машин З-СТС разбилась в ДТП на Крымском мосту
Об этом пишет ГУР .
Колонна принадлежала 34-й отдельной мотострелковой бригаде и ехала в направлении оккупированного Крыма.
По официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны".
В результате четыре из пяти машин требуют значительного ремонта.
"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении", - сообщает ГУР.
- Российские захватчики на Донецком направлении прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное