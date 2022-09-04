Об этом сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в facebook.

"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым, разрушен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы, также повреждены десятки домов. К счастью, пострадавших нет", - сообщил он.

Напомним, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще двое детей и четверо взрослых получили ранения.

4 сентября ночью и утром российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаевщине и повредили лечебные и учебные заведения, гостиницу и музей в областном центре, а также города Вознесенск и Очаков.

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