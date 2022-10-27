Письмо Маск опубликовал в Twitter, пишет TechCrunch.

"Причина, по которой я купил Twitter, кроется в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, где можно будет обсуждать широкий круг идей и не скатываться в насилие. Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю", - добавил он.

Маск добавил, что будет инвестировать в Twitter, поскольку верит в его потенциал быть платформой для свободы слова по всему миру, и считает, что "свобода слова является общественным императивом для функционирующей демократии".

"С момента осуществления моей инвестиции я отдаю себе отчет, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в ее нынешнем виде. Twitter имеет чрезвычайный потенциал. Я разблокирую его", - написал он сейчас.

Маск считает, что существует большой риск того, что соцсети разделятся на крайних правых и крайних левых, будут работать как эхо-комнаты и что таким образом общество расколется и утратится возможность диалога. По словам Маска, он купил Twitter, чтобы помешать этому.

Ранее в четверг Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер", фактически подтвердив покупку соцсети.

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