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Не действовала четверть века: Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья

22 августа, 2022 понедельник
13:50
Экономика

С запуском железнодорожного сообщения Березино – Басарабяска поезда из Одессы и портов Рени и Измаил не должны идти по мосту через Днестровский лиман, который постоянно атакуют оккупанты

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, полностью обновленный железнодорожный участок Березино – Басарабяска, соединяющий Украину и Молдову, почти 25 лет был закрыт.

"Восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак моста через Днестровский лиман российскими оккупантами. Теперь есть альтернатива - главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов Рени и Измаил надежно подключен к железнодорожному сообщению. Рассчитываем, что  сможем достичь объема грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 млн тонн в год. Благодарен нашим партнерам из Молдовы и профильным министерствам за сотрудничество и работу на результат", – написал Кубраков.

Инфраструктуру как на территории Украины, так и на территории Молдовы восстанавливали украинские железнодорожники.

По словам министра, до полномасштабного вторжения планировали построить автомобильный мост через Днестр, который должен стать ключевым звеном на маршруте из Киева в Кишинев.

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2022, понедельник
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