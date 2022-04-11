Не десятилетия и не пятилетки: В Офисе президента рассказали, когда следует ожидать вступления Украины в ЕС

Об этом Жовква сообщил в интервью Европейской правде.

По его словам, процедура вступления Украины в Европейский союз точно не продлится десятилетиями.

"Точно не десятилетия и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине, не позволят нам этого. Речь идет о годах. Наше вступление в ЕС точно будет в ближайшие годы ", – пообещал Жолква.

Он отметил, что не все зависит от Украины и придется учитывать позицию всех членов Евросоюза.

"Точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики немного разная. Мы действительно этого заслужили, мы приложили достаточно усилий и в реформировании экономики, и в реформировании нашего законодательства. И сейчас, отражая российскую агрессию, мы не останавливаемся ни на шаг для того, чтобы приблизиться к Европе. Мы этого стоим и мы точно это получим", - убежден Жолква.

9 апреля во время визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев Украина получила анкету о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.

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