"Не делайте наши народы врагами": ВСУ обратились к белорусским военным
Вооруженные силы Украины выложили видеообращение к белорусским военным, в котором призвали не выполнять преступные приказы
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Защитники Украины обратились к белорусским военнослужащим с призывом не участвовать в российско-украинской войне на стороне России.
"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", - говорится в видеообращении.
Также наши ВСУ предупредили белорусов, что в случае наступления их ждет жесткое сопротивление.
"Вы видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ, родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с труппами захватчиков. Видели переполненные белорусские больницы. Мы сможем защитить себя, тем более, что сегодня с Украиной весь мир", - говорят ВСУ.
Белорусов призывают сдаваться, если их все же заставят пересечь границу с оружием.
"Не выполняйте преступные приказы своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою Беларусь от реальных врагов... Если вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите оружие и подождите представителей ВСУ. В этом случае никто по вам не будет стрелять", - говорится в видео.
- Ранее сообщалось, что белорусские военные могут подписать контракт с армией России, чтобы поучаствовать в войне.
- Вооруженные силы Беларуси проводят ротации войск вблизи белорусско-украинской границы.
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