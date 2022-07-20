Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Защитники Украины обратились к белорусским военнослужащим с призывом не участвовать в российско-украинской войне на стороне России.

"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", - говорится в видеообращении.

Также наши ВСУ предупредили белорусов, что в случае наступления их ждет жесткое сопротивление.

"Вы видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ, родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с труппами захватчиков. Видели переполненные белорусские больницы. Мы сможем защитить себя, тем более, что сегодня с Украиной весь мир", - говорят ВСУ.

Белорусов призывают сдаваться, если их все же заставят пересечь границу с оружием.

"Не выполняйте преступные приказы своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою Беларусь от реальных врагов... Если вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите оружие и подождите представителей ВСУ. В этом случае никто по вам не будет стрелять", - говорится в видео.

Ранее сообщалось, что белорусские военные могут подписать контракт с армией России, чтобы поучаствовать в войне.

Вооруженные силы Беларуси проводят ротации войск вблизи белорусско-украинской границы.

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