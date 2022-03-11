Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за один день уничтожили более 12 тыс. россиян, - Арестович обратился к белорусам

Свое обращение Арестович опубликовал в Facebook.



"Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И вот именно под его визит российские самолеты в 14:00 ударили по территории Украины на Ровенщине, развернулись и ударили по Беларуси. После этого белорусские солдаты радостными колоннами ушли в сторону границы. Россияне уже сознательно провоцируют не только использованием вашей военной инфраструктуры.Теперь прямая провокация - удар по украинской территории, затем по белорусской. Распространяйте, пожалуйста, это видео. Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за один день уничтожили более 12 тыс. российских военных. Это не нужно Беларуси, поверьте", - сказал советник главы офиса президента Алексей Арестович.

11 марта в пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.