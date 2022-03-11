Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за один день уничтожили более 12 тыс. россиян, - Арестович обратился к белорусам
Советник главы офиса президента Алексей Арестович обратился к белорусскому народу после того, как российские войска ударили по территории РБ со стороны Украины
Свое обращение Арестович опубликовал в Facebook.
"Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И вот именно под его визит российские самолеты в 14:00 ударили по территории Украины на Ровенщине, развернулись и ударили по Беларуси. После этого белорусские солдаты радостными колоннами ушли в сторону границы. Россияне уже сознательно провоцируют не только использованием вашей военной инфраструктуры.Теперь прямая провокация - удар по украинской территории, затем по белорусской. Распространяйте, пожалуйста, это видео. Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за один день уничтожили более 12 тыс. российских военных. Это не нужно Беларуси, поверьте", - сказал советник главы офиса президента Алексей Арестович.
- 11 марта в пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное