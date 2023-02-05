"Не дайте себя обмануть": Кулеба прокомментировал заявление Бенетта по поводу обещания Путина не убивать Зеленского
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление экс-премьера Израиля Бенетта по поводу обещания Путина не убивать Зеленского
Об этом он написал в воскресенье, 5 февраля, в Twitter.
"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана", - подчеркнул он.
- 5 февраля стало известно, что экспремьер Израиля Беннет утверждает, что Путин в марте 2022 года пообещал ему не убивать Зеленского.
- Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фикцией заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы обещал не убивать Владимира Зеленского.
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