Об этом он написал в воскресенье, 5 февраля, в Twitter.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана", - подчеркнул он.