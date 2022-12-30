В недавнем пространном материале в Нью-Йорк Таймс меня задел один эпизод.

В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву с предупредительным визитом, потому что они уже тогда считали, что Путин собирается нападать на Украину и что США обязательно отреагируют на это. На что Патрушев отложил ручку в сторону, посмотрел Бернсу в глаза и сказал фразу: "Мы можем это сделать. Мы вернулись".

Бляха, от этого "мы вернулись" несет дешевой банальщиной и Голливудом. Ред аллерт, бляха. Эти чуваки реально играли в новую холодную войну и противостояние с США. Идиоты.

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Да, у Путина были свои счеты с Украиной, но наша страна для него была не только способом возвращения земель СССР и мести за проевропейский выбор. А он реально вообразил себя лидером 1/6 части суши и антагонистом демократического мира.

Недаром антинатовский и антиамериканский нарратив раскручивался еще раньше и сильнее антиукраинского. Буша в 2008 году Путин предупреждал, что нападет на Украину, если она вступит в НАТО, и отберет Крым и Восток (да-да, еще в 2008-м).

Ведь недаром антинатовский и антиамериканский нарратив раскручивался еще раньше и сильнее антиукраинского. Если Буша в 2008-м Путин предупреждал, что нападет на Украину, если она вступит в НАТО, и отберет Крым и Восток (да-да, еще в 2008-м. И не говорите, что вас не предупреждали), то во времена Обамы они уже полным ходом смеялись и хохотали над американцами.

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Ничтожная группа исторических реконструкторов умудрилась заварить огромную беду и нанести гигантский непоправимый ущерб, находясь в абсолютных иллюзиях

Удивительно, но эта ничтожная группа исторических реконструкторов умудрилась заварить огромную беду и нанести гигантский невосполнимый ущерб, находясь в абсолютных иллюзиях.

На Галичине есть поговорка "Не дай боже з Івана пана" (рус. "Из грязи в князи", - ред.). Сейчас мы видим очень яркий пример реализации этой поговорки. Когда от избытка власти, денег и влияния люди теряют чувство реальности и представляют себя наполеонами.

И нет способа поместить их в психбольницу.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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