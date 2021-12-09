"Не дай Бог, чтобы подписали какие-нибудь документы": политолог заявил, что общаться с Путиным Зеленский должен при свидетелях
Политолог Дмитрий Васильев считает, что нельзя проводить переговоры с глазу на глаз между президентами Украины и РФ - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным
Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Давайте возьмем в пример разговор Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Мы услышали, что сказали ключевые должностные лица США, а также услышали, что сказал Кремль. Очевидно, что это две разные истории и две разные интерпретации одного разговора", - сказал политолог. .
По мнению Васильева, то же будет, если президент Зеленский без свидетелей пообщается с Путиным.
"И не дай Бог, чтобы во время этого персонального общения были подписаны какие-то документы. Нельзя общаться с РФ без платформы с нашими ключевыми международными партнерами, то есть проукраинской западной коалицией. Мы должны общаться напрямую только при свидетелях. Это усилит позицию Украины. Во время общения Зеленского и Путина нам нужны свидетели, и то, что рядом с нами стояли западные партнеры", - подытожил эксперт.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.
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