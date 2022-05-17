"Война переходит в затяжную фазу", - заявил Резников, выступая в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

"Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - сказал глава министерства обороны Украины.

Алексей Резников заявил, что каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. "Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают".

Вторым важным моментом является то, что война разрушает украинскую экономику, считает руководитель МОУ. "С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах на восстановление. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.

Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт".

Резников отметил заинтересованность Украины получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. "Нам нужны танки, бронемашин, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", - аргументировал министр обороны Украины.