Не дать Путину запугать себя угрозами, - президент Евросовета Шарль Мишель

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине.

"С начала войны России против Украины ЕС постоянно пытается системно, сплоченно и солидарно реагировать, чтобы справиться с последствиями… Мы видим, что Россия не является надежным партнером. Мы должны быть спокойными и не дать Путину запугать себя угрозами, постоянно поступающими из Кремля", – заявил Мишель.

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Мишель отметил, что санкции оказывают влияние не только на страну-агрессора, но и на европейские государства, в частности в области энергетики, и настроения в обществе. Глава Евросовета обсудил с немецким канцлером рычаги, которые могут быть применены на европейском уровне, чтобы противостоять этим вызовам и смягчить давление на экономику.

По словам Мишеля, среди обсуждаемых мер — уменьшение потребления энергии; гарантированное обеспечение всех стран-членов, промышленности и граждан посредством имеющихся ресурсов; снижение, по возможности, цен на энергоносители.

В связи с этим Шарль Мишель напомнил, что в Брюсселе проходит встреча министров энергетики, обсуждающих предложения Европейской комиссии и отдельных стран-членов. Однако работа на этом не закончится, тесные консультации по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и диверсификации источников снабжения будут продолжаться в последующие месяцы.

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