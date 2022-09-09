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Не дать Путину запугать себя угрозами, - президент Евросовета Шарль Мишель

9 сентября, 2022 пятница
23:45
Мир

Европа готовится к зиме без российского газа и сохраняет единство

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине.

"С начала войны России против Украины ЕС постоянно пытается системно, сплоченно и солидарно реагировать, чтобы справиться с последствиями… Мы видим, что Россия не является надежным партнером. Мы должны быть спокойными и не дать Путину запугать себя угрозами, постоянно поступающими из Кремля", – заявил Мишель.

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Мишель отметил, что санкции оказывают влияние не только на страну-агрессора, но и на европейские государства, в частности в области энергетики, и настроения в обществе. Глава Евросовета обсудил с немецким канцлером рычаги, которые могут быть применены на европейском уровне, чтобы противостоять этим вызовам и смягчить давление на экономику.

По словам Мишеля, среди обсуждаемых мер — уменьшение потребления энергии; гарантированное обеспечение всех стран-членов, промышленности и граждан посредством имеющихся ресурсов; снижение, по возможности, цен на энергоносители.

В связи с этим Шарль Мишель напомнил, что в Брюсселе проходит встреча министров энергетики, обсуждающих предложения Европейской комиссии и отдельных стран-членов. Однако работа на этом не закончится, тесные консультации по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и диверсификации источников снабжения будут продолжаться в последующие месяцы.

  • 8 сентября Лиз Трасс объявила о замораживании счетов за газ и свет на два года в Великобритании.
  • ЕС ограничит цену на российский газ из-за предупреждения Путина о "зимних заморозках".
  • Страны Балтии призвали Германию не подвергаться шантажу РФ в энергетике.
  • 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.
  • В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.
  • Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.

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