Не дать Грузии быстро вступить в НАТО было ошибкой, – посол Болтон

Об этом в эксклюзивном интервью Еспресо заявил советник по национальной безопасности 45-го президента США, посол Джон Болтон.

"Я считаю, что в 2008 году мы все вместе допустили ошибку, не согласившись на планы Джорджа Буша-младшего относительно быстрого вступления в НАТО Грузии", - сказал Болтон.

Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности, которую сейчас можно иметь, является членство в НАТО. Об этом свидетельствуют недавние решения Финляндии и Швеции о вступлении в Альянс.

"Следовательно, мы не смогли сдержать Россию как тогда, так и в начале прошлого года. Мы не приложили достаточных усилий, чтобы убедить Кремль, что реакция Запада в этот раз не будет такой же, как в 2014 году", - подчеркнул посол.