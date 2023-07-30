Не дать Грузии быстро вступить в НАТО было ошибкой, – посол Болтон
В 2008 году НАТО допустило ошибку, когда не согласилось на планы экс-президента США Джорджа Буша младшего относительно быстрого вступления Грузии в Альянс
Об этом в эксклюзивном интервью Еспресо заявил советник по национальной безопасности 45-го президента США, посол Джон Болтон.
"Я считаю, что в 2008 году мы все вместе допустили ошибку, не согласившись на планы Джорджа Буша-младшего относительно быстрого вступления в НАТО Грузии", - сказал Болтон.
Он добавил, что наилучшей гарантией безопасности, которую сейчас можно иметь, является членство в НАТО. Об этом свидетельствуют недавние решения Финляндии и Швеции о вступлении в Альянс.
"Следовательно, мы не смогли сдержать Россию как тогда, так и в начале прошлого года. Мы не приложили достаточных усилий, чтобы убедить Кремль, что реакция Запада в этот раз не будет такой же, как в 2014 году", - подчеркнул посол.
- 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.
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