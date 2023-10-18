Не дальнобойные: Згурец проанализировал версию ракет ATACMS, переданных Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наконец-то мы дождались поставок ATACMS. Это оперативно-тактические ракеты, имеющие максимальную дальность 300 км, а не дальнобойные, как ракеты Taurus, имеющие дальность до 500 км. Уже есть первое, достаточно успешное, использование ATACMS. В Бердянске уничтожено значительное количество авиационной техники. Были использованы три ракеты. ATACMS - это баллистическая ракета, которую уничтожать очень сложно", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, с появлением ATACMS российская система ПВО будет находиться под двойным вызовом.

"ATACMS могут атаковать дислокации систем ПВО противника. Эти кассетные боеприпасы используются для уничтожения целей на открытых площадях. ATACMS существуют в нескольких версиях, разрабатываемых с 1990 года. Первые версии были именно кассетные, имеющие боевую часть весом около 600 кг, и дальностью км.М-39 - это первые версии кассетных ATACMS. Также есть и другие кассетные ATACMS, более модерновой версии М-39 А, имеющие дальность до 300 км. Запасы этих ракет есть в достаточном количестве в США", - отметил Згурец.