Об этом Ходжес рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, вероятность применения РФ ядерного оружия мала, поскольку это не дает никакого преимущества на поле боя, а Кремль был предупрежден США о катастрофических последствиях такого шага.

"Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа. Существует очень малая вероятность, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие", - сказал Ходжес.

Он выразил убеждение, что Украина в 2023 году одержит победу в войне с Россией.

"Да. Украина освободит Крым до конца августа, а вскоре после этого будет и остальные", - отметил бывший командующий войсками США в Европе.

2 января Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России.

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