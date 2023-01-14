Не даем врагу поднять голову, - офицер батальона ТрО о Бахмутском направлении
Россияне на Бахмутском направлении пытаются прорваться к украинским позициям и с фланга, и с тыла
Об этом в эфире Еспресо заявил находящийся на Бахмутском направлении офицер Изюмского батальона терробороны Юрий Корсунов.
"В первую очередь, изучили тактику врага и его коварные действия, когда он пытается ночью концентрировать свои силы и затем совершать штурмовые действия. Он движется волнами и делает разные попытки, чтобы зайти к нам и с фланга, и с тыла. Чтобы избежать таких ситуаций постоянно работает аэроразведка и посты оповещения. Удалось найти полное взаимодействие с другими подразделениями. Сразу отрабатывает артиллерия по определенным целям и мы не даем врагу поднять голову, чтобы двигаться вперед", - рассказал он.
- Ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .
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