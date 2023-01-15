Об этом сообщает Первый канал Общественного вещания Грузии.

Она заявила, что "продолжаются попытки втянуть Грузию в военный конфликт" и что это "очень досадно".

"Ответ один: правительство Грузии не позволит втянуть наше государство в военное противостояние. Поэтому, конечно, помощи военного типа ни одной из сторон конфликта мы не окажем, тем более, насколько мне известно, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы приобрели сами, но это просто деталь. Главное – это позиция правительства, что мы не хотим быть в войне", - сказала Цулукиани.

Министр подчеркнула, что Грузия видела много войн и правительство "помнит, сколько это хлопот". Она также заявила, что от этого решения зависит будущее страны.

"Мы прошли слишком много войн. Возможно, кто-то из слушателей этого не помнит, но мы у власти в течение поколений войны. Мы хорошо помним, сколько это хлопот. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это ответственность за будущее нашей страны ", - сказала вице-премьер.

В заключение она выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и закончится победой Украинского государства и народа",

Ранее Грузия отказалась передать Украине комплексы "Бук" и системы "Javelin". Минобороны Грузии обосновало отказ вернуть нам зенитные комплексы, переданные в 2008 году, тем, что это "было куплено за госсредства, а не подарено".

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