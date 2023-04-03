"Не дадим себя запугать": Столтенберг прокомментировал намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
Намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но НАТО не будет подвергаться ядерному шантажу
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"Объявление президента Путина является частью тенденции опасной, безумной ядерной риторики, которую он пытается использовать, чтобы отказать нас от поддержки Украины. Это запугивание с целью остановить союзников и партнеров Альянса в оказании поддержки украинцам в реализации их права защитить свою страну. Мы не позволим себя запугать. Мы будем продолжать помогать Украине", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, Альянс пока не видит никаких перемещений ядерных сил России, которое потребовало бы реакции.
"Мы остаемся ядерным Альянсом, мы сдерживаем и обороняем всех союзников и будем продолжать внимательно следить за действиями России, в том числе в связи с потенциальным размещением ядерного оружия в Беларуси", - резюмировал Столтенберг.
- Россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
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