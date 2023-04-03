Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Объявление президента Путина является частью тенденции опасной, безумной ядерной риторики, которую он пытается использовать, чтобы отказать нас от поддержки Украины. Это запугивание с целью остановить союзников и партнеров Альянса в оказании поддержки украинцам в реализации их права защитить свою страну. Мы не позволим себя запугать. Мы будем продолжать помогать Украине", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Альянс пока не видит никаких перемещений ядерных сил России, которое потребовало бы реакции.

"Мы остаемся ядерным Альянсом, мы сдерживаем и обороняем всех союзников и будем продолжать внимательно следить за действиями России, в том числе в связи с потенциальным размещением ядерного оружия в Беларуси", - резюмировал Столтенберг.