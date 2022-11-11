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"Не дадим России украсть Рождество и Новый год!": киевляне создали петицию по установлению главной елки в столице

11 ноября, 2022 пятница
13:19
Общество

Жители Киева создали петицию, в которой призывают власти города установить главную елку Украины

Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевгорсовета .

В текст отмечают, что ныне празднование Нового года - это не прихоть. Сейчас – это вызов для России, которая "старается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники".

"Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – это сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хоть частично", - отмечает автор петиции Инна Бондарь.

По ее мнению, киевлянам и украинцам в общем-то нужны положительные эмоции даже в условиях обстрелов и постоянных отключений электроэнергии. Она отмечает, что всем гражданам Украины сейчас необходимы "эмоции чуда, в которое мы так хотим верить".

Автор петиции предлагает сделать елку за средства меценатов и не размещать вокруг нее ничего. Также она говорит, что не стоит устраивать массовые мероприятия. Главное, чтобы была елка.

"Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовых мероприятий. Но Главная елка Украины должна быть!" – отмечает женщина.

  • 9 ноября на сайте Киевгорсовета также появилась петиция с просьбой не устанавливать елку в Киеве.
 
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