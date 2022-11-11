"Не дадим России украсть Рождество и Новый год!": киевляне создали петицию по установлению главной елки в столице
Жители Киева создали петицию, в которой призывают власти города установить главную елку Украины
Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевгорсовета .
В текст отмечают, что ныне празднование Нового года - это не прихоть. Сейчас – это вызов для России, которая "старается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники".
"Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – это сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хоть частично", - отмечает автор петиции Инна Бондарь.
По ее мнению, киевлянам и украинцам в общем-то нужны положительные эмоции даже в условиях обстрелов и постоянных отключений электроэнергии. Она отмечает, что всем гражданам Украины сейчас необходимы "эмоции чуда, в которое мы так хотим верить".
Автор петиции предлагает сделать елку за средства меценатов и не размещать вокруг нее ничего. Также она говорит, что не стоит устраивать массовые мероприятия. Главное, чтобы была елка.
"Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовых мероприятий. Но Главная елка Украины должна быть!" – отмечает женщина.
- 9 ноября на сайте Киевгорсовета также появилась петиция с просьбой не устанавливать елку в Киеве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.58Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное