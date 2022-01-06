Не дадим демонтировать демократию: заявление "Европейской Солидарности" о незаконном решении суда относительно Порошенко
В условиях безудержного роста внешней угрозы, российского вторжения в Казахстан, невиданной концентрации войск агрессора на границах Украины власть, вместо того чтобы консолидировать украинское общество для противостояния Путину, разжигает внутреннее противостояние. Тем самым - опрометчиво и безответственно ослабляет фронт противодействия российской агрессии.
Об этом заявила партия "Европейская Солидарность".
"Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции - не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже не раз доказано событиями новейшей украинской истории - начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства.
Очевидно, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко, вынесенное зеленой нечистью под Сочельник 6 января, - незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского "татаровско-смирновским" дуэтом. Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко в Беларуси, Путина в России и недоброй памяти режима Януковича в Украине.
Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель председателя Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью.
Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы и счета "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможной любую критику власти в информационном пространстве.
Прямой и 5 канал - это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только теплой информационной ванны. Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко.
Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой беспредел и свои истинные намерения - зачистить информационное пространство страны.
Украина - не Россия. Украина - не Беларусь. Украина - не Казахстан. И Украина - не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский.
Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они - придет время - отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру.
Порошенко - сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину.
Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине.
Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.
Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.
Украина победит! Главные победы - впереди. Слава Украине!"
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.
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