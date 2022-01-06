Не дадим демонтировать демократию: заявление "Европейской Солидарности" о незаконном решении суда относительно Порошенко

Об этом заявила партия "Европейская Солидарность".

"Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции - не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже не раз доказано событиями новейшей украинской истории - начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства.



Очевидно, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко, вынесенное зеленой нечистью под Сочельник 6 января, - незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского "татаровско-смирновским" дуэтом. Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко в Беларуси, Путина в России и недоброй памяти режима Януковича в Украине.

Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель председателя Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью.

Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы и счета "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможной любую критику власти в информационном пространстве.

Прямой и 5 канал - это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только теплой информационной ванны. Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко.

Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой беспредел и свои истинные намерения - зачистить информационное пространство страны.

Украина - не Россия. Украина - не Беларусь. Украина - не Казахстан. И Украина - не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский.

Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они - придет время - отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру.

Порошенко - сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину.

Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине.

Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.

Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.

Украина победит! Главные победы - впереди. Слава Украине!"

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