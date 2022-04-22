"Не что иное, как похвала": спикер Госдепа США отреагировал на введение против него санкций со стороны РФ

Об этом сообщает CNN.



"Я должен сказать, что это не что иное, как похвала, вызвать гнев правительства, который лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором преследуют свободу и независимость", - подчеркнул Нед Прайс.



По его словам, это "большая честь - разделить эту враждебность с другими правдолюбителями" - пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби, спикершей Белого дома Джен Псаки, которые поделились "резкой, кровавой правдой о действиях РФ в Украине".

Напомним, РФ ввела санкции против 29 граждан США и 61 гражданина Канады.

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