"Не что иное, как похвала": спикер Госдепа США отреагировал на введение против него санкций со стороны РФ
Спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал похвалой и честью введения против него российских санкций
Об этом сообщает CNN.
"Я должен сказать, что это не что иное, как похвала, вызвать гнев правительства, который лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором преследуют свободу и независимость", - подчеркнул Нед Прайс.
По его словам, это "большая честь - разделить эту враждебность с другими правдолюбителями" - пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби, спикершей Белого дома Джен Псаки, которые поделились "резкой, кровавой правдой о действиях РФ в Украине".
- Напомним, РФ ввела санкции против 29 граждан США и 61 гражданина Канады.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное