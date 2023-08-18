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Война с Россией: хроника
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OPINION

Не читайте западных газет

Игорь Гулик
18 августа, 2023 пятница
18:03
Мнение

Я понимаю провокативность этого заголовка, особенно на фоне разогретых внутриукраинских страстей

Но должен об этом написать, поскольку довольно часто именно высказывания зарубежных экспертов или публикации далеких от украинских реалий тех же иностранных СМИ, становятся аргументами в наших фейсбучных ссорах и выливаются в реальные ожесточенные дискуссии.

Ведь как легко спекулировать вокруг высказываний руководителя секретариата генсека НАТО Стиана Йенсена о возможном отказе Киева от части оккупированных территорий в обмен на членство в Альянсе. И источник вроде авторитетный, и тема драстическая - аккурат для того, чтобы положить воображаемого оппонента на лопатки. И никто уже не слушает, что сам Йенсен извинился за свою несуразную манеру высказываться, и куча осведомленных экспертов (например, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин) подчеркивают, что чиновник НАТО допустил ситуацию, когда Украина входит в Альянс, не освободив всех захваченных Россией территорий.

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Дошло до того, что в скандал вынужден был вмешаться Госдеп США, который устами одного из своих спикеров Веданта Патела прямо заявил, что "победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины".

А сегодня The Washington Post со ссылкой на собеседников, знакомых с "секретным прогнозом" американской разведки, и говоривших на условиях анонимности украинских, американских и европейских чиновников, написала о том, что Украина не достигнет конечной цели своего контрнаступления.

Впечатляет не только совершенно дилетантский подход – ибо, согласитесь, о "целях" офензивы на Востоке и Юге, подозреваю, знают только Залужный и Всевышний; но и источники авторитетного издания – сплошь анонимы, "осведомленные", словом "одна баба сказала". Что это именно так, по-моему, свидетельствует лишь одна фраза из "секретного отчета": "Москва также может превзойти своих конкурентов во время зимних военных операций. Ведь, как отметил один из представителей ведомства, известно, что россияне способны воевать в холодную погоду".

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Подобные прогнозы мы слышим с самого начала полномасштабного вторжения. Тогда нынешние союзники давали Украине трое суток. Чем это закончилось для "потешного войска", ворвавшегося под Киев со стороны Беларуси, известно. Подобным пессимизмом страдали зарубежные эксперты и во время Харьковской и Херсонской наступательных операций. Неужели их не научили эти примеры украинского военного искусства?

Мы часто сетуем на наших "диванных экспертов", особенно из властного или околовластного круга. Все эти прогнозы Буданова, Арестовича (прости, Господи) о шашлыках в Крыму через три месяца, о войне до предстоящей зимы, способны вызвать лишь скептическую улыбку или, у особо эмоциональных, — несколько нецензурных слов.

Почему прогнозы заокеанских журналистов (без сомнения, также партийно заангажированных и заинтересованных в тиражах) должны восприниматься на веру и с озабоченными минами на лицах? Я уже не говорю о том, что бесполезно думать, что в тех же США работают только симпатики Украины, и нет агентов российского влияния. Мы уже не раз и не дважды убеждались, что ИПСО, спланированные в Москве, часто находят огласку именно через, казалось бы, надежные медиа, заботящиеся о своей репутации.

Кстати, я бы рассматривал публикацию в The Washington Post в контексте нарратива, который в последнее время муссируется не только в России. Речь идет о так называемой перспективе долгой войны. В исполнении запоребриковых кассандр это звучит примерно так: Украина не справится в сопротивлении Москве, поскольку человеческие ресурсы несравнимы. Российский ВПК наращивает темпы, в то время когда Киев рассчитывает только на поддержку западных союзников. У Путина могут мечтать о чем угодно, а реальность и ВСУ ломают их планы. Но с какой стати этот бред подхватили и украинские "говорящие головы", даже из властной колоды? Подозреваю, что заявление Ирины Верещук о "долгой войне", и о том, что все, кроме нее, "лгут", вызвано не столько пониманием стратегий, как желанием усесться в кресло министра обороны… Ну и, кроме карьерного желания, не следует исключать осознанный вброс о намерениях властей, о которых уже открыто говорят в экспертных средах. О том, что Зеленский и Ко не заинтересован в скором завершении войны.

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Почему? Ответ лежит на поверхности: победа Украины будет означать, кроме глобального измерения тектонических оползней, еще и переосмысление и ревизию поступков властной коллоды в самой Украине. И результаты этой "большой проверки" уже почти прогнозируемы. Общество вспомнит ему все и заставит ответить за каждый поступок или бездействие. По крайней мере, политически.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Война с Россией
Ирина Верещук
Победа Украины
Контрнаступление ЗСУ
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