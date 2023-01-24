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OPINION

Не быть жертвой

Игорь Танчин
24 января, 2023 вторник
16:06
Мнение

Цинически говоря, статус жертвы в наше время обесценился

В Ютубе есть канал "Без Брома с Виталием Ляской", специализирующийся на разговорах с историками об украинской истории. Поскольку я тоже в известной степени историк, имею в этом цехе немало друзей и знакомых, а также интересуюсь историей нашей страны, то по возможности стараюсь за ним следить.

Авторы канала придумали такую фишку: в конце каждого интервью ведущий задает гостям блок шаблонных вопросов, среди них: "Какие личности украинской истории, по вашему мнению, недооценены?", "Какое событие изменило ход украинской истории?" и некоторые другие, всех не помню, а наконец интересуется мнением ученых, насколько важную роль играет для украинцев стереотип "нации жертвы"?

Действительно, в истории нашего народа были неудачи и даже сокрушительные поражения, бывали тяжелые времена и даже адски тяжелые времена – но ведь у какой нации не было чего-то подобного?

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Последний вопрос, очевидно, особенно интересует авторов канала. Не случайно же оно перекликается с названием передачи, намекающей на известную фразу Владимира Винниченко "Украинскую историю невозможно читать без брома" (то есть она настолько трагична, что без успокаивающего ее не осилить). Но в то же время само словосочетание "без брома", выхваченное из контекста упомянутой фразы и вынесенное в заголовок программы, считывается как полемика с позицией Винниченко. Да, действительно, в истории нашего народа были неудачи и даже сокрушительные поражения, бывали тяжелые времена и даже адски тяжелые времена — но у какой нации не было чего-то подобного? Авторы программы, как и те ученые, чьи интервью мне пришлось прослушать, подчеркивают, что украинская история является нормальной, о ней можно и нужно говорить без ропота и без отчаяния – и эта позиция мне близка, потому что я категорически против, чтобы общество или отдельные люди подгоняли себе статус жертвы.

Парадоксальная вещь, но статус жертвы может показаться даже привлекательным, он вызывает сочувствие, выделяет своего носителя из широких масс, делает его особенным, дает право требовать к себе специального отношения, ментальных поблажек и материальной поддержки, а потому появилась целая культура жертвы, которая спекулирует на этом статусе – они обвиняют в своих бедах всех, кроме себя, скулят и жалуются, пока им что-то не подадут.

Появилась целая культура жертвы, которая спекулирует на этом статусе – они обвиняют в своих бедах всех, кроме себя, скулят и жалуются, пока им что-то не подадут.

Я даже не хочу думать на тему, насколько унизительно такое поведение и насколько жалкой выглядит такая самопрезентация с моральной и эстетической точки зрения, – по-моему это самоочевидные вещи, и если кому-то нужно объяснять, то такому все равно не объяснишь. Я хочу лишь обратить внимание, что в конечном счете подобное поведение невыгодно даже с сугубо практической точки зрения.

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Дело в том, что, цинично говоря, статус жертвы в наше время обесценился. Если в индустриальную эпоху базовой установкой был лозунг: твои проблемы – твое личное дело, стиснув зубы, работай, тебе никто ничего не виноват! – то сегодня возобладала идеология, согласно которой люди рождаются для счастья и самореализации, а не для страданий и для работы, а главная задача общества – помогать своим членам и опекать их. Если раньше на постороннюю помощь могли претендовать только в исключительных случаях, то сегодня все криком кричат, что мир обязан обратить внимание на их страдания и немедленно помочь. Мир, конечно, помогает, но с тех пор как земной шар превратился в глобальную деревню, в которой должны реагировать на вскрики обиженных, ресурсов не увеличилось, а число претендентов возросло. Сегодня травма превратилась в товар. Однако, как указывал еще Адам Смит, когда какого-то товара становится слишком много, он обесценивается – все жалуются, у всех проблемы, все жертвы, у всех трагические истории, а потому возьмите сколько дают и отстаньте!

Цинически говоря, статус жертвы в наше время обесценился. Если в индустриальную эпоху базовой установкой был лозунг: твои проблемы – твое личное дело, стиснув зубы, работай, тебе никто ничего не виноват! – то сегодня возобладала идеология, согласно которой люди рождаются для счастья и самореализации, а не для страданий и для работы

Следовательно, статус жертвы девальвировался даже под сугубо практическим углом зрения, однако гораздо хуже, что он наносит тяжелые ментальные травмы, возможно даже неизлечимые. Внутренне соглашаясь с комплексом жертвы, общества, впрочем, как и некоторые люди, обесценивают сами себя. Возлагая вину на кого-то или на что-то, они подрывают решимость изменить свою судьбу. Жертва – не боец, она чувствует себя вправе сложить оружие и демобилизоваться, переложив ответственность на внешние обстоятельства. Она перестает быть хозяином собственной судьбы, всегда действуя с позиции слабости, перекладывая важные решения на тех, кого считает сильнее и увереннее себя.

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Быть жертвой – это последнее дело, каким бы жалким ни было ваше положение, никогда не следует обвинять в этом внешние силы: историю, государство, начальство, судьбу, соседей, родителей, знаки зодиака и т.д. Плохие вещи случаются как со странами, так и с отдельными людьми, они просто неотъемлемой частью жизни.

Быть жертвой – это последнее дело, каким бы жалким ни было ваше положение, никогда не следует обвинять в этом внешние силы: историю, государство, начальство, судьбу, соседей, родителей, знаки зодиака и т.п.

Это нужно четко осознавать и в этом искать утешение. Если вы верующий человек, верьте, что Господь посылает вам самое легкое испытание из всех возможных в данной ситуации. Не ропщите "За что это нам", а спрашивайте: "Для чего?", потому что трудности и трагедии направлены не для наказания, а для испытания и подготовки к великой миссии.

Если вы неверующий, вам будет труднее, но воспринимайте ситуацию не по-детски, а как сознательный и зрелый человек. Ведь жизнь состоит не только из удовольствия и радости, но также и из горя и трудностей. Поражение является такой же частью игры, как и победы, без одного не бывает другого. Каждый раз, когда ситуация загоняет вас в тупик, каждый раз когда отчаиваетесь и кажется вот-вот уже опустятся руки, напоминайте себе: это жизнь во всей его полноте. Как говорят боксеры, неважно сколько раз ты падал, важнее сколько раз ты поднимался.

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Жизнь состоит не только из удовольствия и радости, но также и из горя и трудностей. Поражения являются такой же частью игры, как и победы, без одного не бывает другого

И последнее, никогда не сравнивайте себя с другими, потому что вы ничего о других не знаете. В интернете маячит картинка, на которой толпа восторженно приветствует победителя, покорившего вершину, и никто не обращает внимания на другого человека, который невероятными усилиями выкарабкался из глубокой ямы на тот уровень, который для большинства является обычным. А это тоже победа. Потому что у каждого свои ресурсы и свои возможности, и не так важно стать в чем-то чемпионом, как не сдаться, не опустить руки и полнее использовать то, что имеешь, сделать столько, сколько можешь – а потом еще немного больше. Особенно в нынешние непростые времена.

"И никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда!".

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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